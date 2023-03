Quem saiu do BBB 23? Fred Nicácio é o sétimo eliminado com 62,94% dos votos

Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23 na noite desta terça-feira (28). O brother deixou o reality com 62,94% dos votos, após disputar a preferência do público com Cara de Sapato e Cezar Black.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Sapato recebeu 36,23% dos votos no Paredão. Já Cezar Black ficou com menos votos, com 0,83%. Ao todo, foram mais de 222 milhões de votos.

Formação do paredão

Guimê, segundo lugar da Superprova Líder/Anjo, ganhou o posto de Anjo e estava imune nesta formação de Paredão. Sarah também garantiu imunidade ao atender o Big Fone.

Bruna, ocupando a liderança, indicou Fred Nicácio diretamente ao Paredão, sem o benefício de disputar a Prova Bate-Volta. "Eu sigo confusa, tentando ler o game dele. Achei que na festa ele acabou se revelando mais uma vez como personagem aqui dentro", justificou a atriz.

A votação ocorreu de forma secreta no confessionário. Aline e Cezar Black foram os mais votados da casa, com 7 votos cada. Coube a Bruna escolher entre um deles para a berlinda e ela optou por Cezar Black

Cezar pôde participar da Prova Bate-Volta ao lado de Cara de Sapato (indicado pelo Big Fone) e Key Alves (indicada pelo Castigo do Monstro). Key se salvou, deixando Cezar e Sapato na berlinda.

