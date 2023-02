Larissa expõe Key Alves para Fred Nicácio no BBB 23: ‘via coisas maldosas’

Após expor Key Alves no Jogo da Discórdia, na segunda-feira (27), Larissa resolveu conversar com Fred Nicácio sobre a jogadora de vôlei. Na tarde desta terça-feira (28), enquanto o médico tomava banho, Larissa contou que alguns brothers escutaram a própria Key falando sobre “atitudes maldosas” do médico no programa.

“Não sei se foi o Cowboy [Gustavo] e ela ou se foi só o Cowboy, mas falaram pro Sapato, pro Fred, pra Aline, em momentos diferentes, que não concordavam com várias atitudes tuas, que viram coisas maldosas suas. Desconfiavam das suas atitudes também, que já estavam vendo atitudes que não eram legais”, disse ela.

A professora de Educação Física disse que Key falou para ela, inclusive, que achava que Fred sairia no último paredão devido às suas atitudes.

Larissa continua, e diz que a jogadora de vôlei contou para ela que até Domitila, que é muito próxima de Fred Nicácio, estava torcendo para Gustavo voltar do paredão, e não para o médico.

“Inclusive, não sei quem falou, mas fiquei sabendo também que meio que tinham se arrependido de ter te levado para o VIP”, disse ainda ela, sobre Key e Gustavo.

Desconfiado

Após as revelações de Larissa, Fred Nicácio conversou com Domitila na área externa da casa, e confessou que estava desconfiado de Key.

“Isso foi um balde de água fria? Talvez, mas não me surpreendeu, porque eu estava sentindo. Ontem foi uma parcela e hoje foi o restante, então como veio parcelado, não mexeu comigo. Mas me fez abrir os olhos para muita coisa que eu já via, que não queria acreditar. Já estava sentindo e percebendo nas atitudes”, disse o médico.