Lore Improta e Léo Santana planejam 2º filho para 2024

A dançarina Lore Improta disse que planeja um 2º filho para 2024. Ela e o marido, o cantor Léo Santana, são pais de Liz, de 1 ano.

“Estamos planejando mais um filho para o ano que vem. Passei por coisas ruins e boas na minha primeira gestação. A maternidade, no entanto, não me traumatizou. Tive baby blues, achava que estava sozinha nessa, mesmo rodeada de gente querida. O que é compreensível. Estava entrando em um novo universo e não teria minha antiga vida de volta. Enfim, tudo só melhorou. Antes da Liz, eu era brincalhona. Hoje, estou madura, me sinto segura e forte”, disse em entrevista à Vogue.

Lore também contou que está tendo aulas de letramento racial para lidar melhor com possível situações com a filha.

“Léo e eu temos uma relação interracial, mas isso nunca foi uma questão. Encarávamos como algo completamente normal. Mas, depois do nascimento da Liz, me peguei pensando mais sobre o tema. Como mulher branca e cheia de privilégios, sei que não vou sentir muitas das dores da minha pequena, mas estarei ao seu lado sempre. Tenho tanto a aprender. Ela é tão novinha, mas já foi tão atacada nas redes sociais. Chamaram minha menina de feia, de macaca. Fico indignada, machucada. Dá para imaginar o sofrimento de uma mãe. Estou aprendendo a administrar esses sentimentos dentro de mim”.

Para o futuro, ela, que tem um canal no YouTube voltado para crianças, sonha em ter um programa infantil na televisão. “Adoraria. Tenho facilidade e me comunico bem com as crianças”.