José Mayer atualiza estado de saúde e nega surto psicótico: 'bem e recuperado'

O ator José Mayer, 73 anos, voltou às redes sociais nesta terça-feira (4) e atualizou os seguidores sobre o estado de saúde. Em vídeo no Instagram, relatou ainda que não sofreu surto psicótico. "Eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que eu estou bem e recuperado", disse.

"Infelizmente sofri uma recidiva da doença autoimune, granulomatose com poliangiite, em meados de fevereiro", acrescentou. Por isso, foi internado no dia 17 de março e contou com orientação de médicos para fazer a retirada de forte medicação que teve início em fevereiro.

José Mayer Ator "Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico como foi veiculado. Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, ao carinho do público e à imprensa que, ciente da sua responsabilidade, se prontificou a noticiar as informações oficiais divulgadas por minha assessoria. A mídia nefasta e perniciosa nem merece resposta".

Em 17 de março, o colunista Léo Dias, do Metrópoles, declarou que o ator tinha sofrido surto psicótico e que Mayer chegou à Casa de Saúde São José, no Rio, desorientado e falando coisas desconexas.

Doença autoimune

A Granulomatose com Poliangiite ou Granulomatose de Wegener é uma doença autoimune que consiste da inflamação dos vasos sanguíneos e reduçao do fluxo de sangue.

O ator lida com a condição incurável desde 2017 e já passou por hospitalizações anteriores para o tratamento.

O último trabalho do artista na TV foi em 2017, na novela “A Lei do Amor”. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.

Atualmente, ele vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa.