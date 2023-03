José Mayer recebe alta hospitalar após recaída de doença autoimune

O ator José Mayer, de 73 anos, recebeu alta hospitalar da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após tratar quadro da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite. O artista segue acompanhamento médico em casa, segundo informado pela assessoria dele neste sábado (25).

"Após alta hospitalar, informamos que José Mayer se encontra recuperado e deve seguir agora com acompanhamento médico regular até que se afaste qualquer novo risco de recidiva da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite", diz a nota publicada no perfil do Instagram do ator.

Legenda: Assessoeia de José Mayer explicou internação do artista Foto: Reprodução

A equipe agradeceu ainda o carinho e a preocupação dos fãs e da imprensa.

O ator foi internado na manhã de 17 de março. Inicialmente, foi divulgado que ele teria sido hospitalizado por suspeita de surto psicótico. A assessoria do ator, no entanto, explicou que ele teve um mal-estar devido à granulomatose.

Doença autoimune

A Granulomatose com Poliangiite ou Granulomatose de Wegener é uma doença autoimune que consiste da inflamação dos vasos sanguíneos e reduçao do fluxo de sangue.

O ator lida com a condição incurável desde 2017 e já passou por hospitalizações anteriores para o tratamento.

O último trabalho do artista na TV foi em 2017, na novela “A Lei do Amor”. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.

Atualmente, ele vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa.