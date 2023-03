Gab Ferreira chama a atenção ao cantar para 40 pessoas no Lollapalooza 2023

A cantora brasileira Gab Ferreira abriu o Palco Adidas, sendo a primeira apresentação no festival Lollapalooza 2023 nesta sexta-feira (24). Apesar de ser uma das apostas do indie, a jovem teve um público reduzido em meio ao sol forte, variando entre 10 e 40 pessoas. As informações são do g1.

A jovem Camila Oliveira foi uma das pessoas presentes no show. "Grandes festivais, não só o Lollapalooza, colocam mulheres como cota. Artistas boas demais, como a Gab, para abrir o festival, e a gente vê isso, gato pingado. Eu mesma tive que correr pra chegar aqui e pegar no máximo 2 músicas", disse.

Gab Ferreira iniciou a carreira musical em 2018, lançando a música "Not Yours". No mesmo ano, soltou o EP "Lemon Squeeze".

Lollapalooza Brasil 2023

O Lollapalooza do Brasil de 2023 tem atrações iniciando ao meio dia, a partir do dia 24 a 26 de março. O festival acontece em Interlagos, em São Paulo.

Nesta sexta-feira (24), os shows encerram às 22h45; no sábado, às 23h e no domingo, às 22h30. O festival conta com grandes nomes da música como Billie Eilish, Lil Nas X, Twenty One Pilots, Tame Impala e Drake.