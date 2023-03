Ana Maria Braga se afasta do Mais Você para fazer nova cirurgia

A apresentadora Ana Maria Braga afirmou, nesta sexta-feira (24), que irá se ausentar do programa "Mais Você" por conta de uma licença de saúde. O afastamento da comunicadora será no início da próxima semana, quando ela fará uma cirurgia nas pernas. Segundo ela, a operação é para tratar as varizes.

"Vou fazer na segunda uma pequena cirurgia de varizes, estava agendada. A gente vai ficando muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas leggings. Vou ficar uns dias quietinhas para dar tudo certo", avisou a apresentadora no programa exibido na TV Globo nesta manhã.

Ela não disse, no entanto, quem irá substituí-la na atração durante o período de licença. Geralmente, nessas ocasiões, os jornalistas Fabrício Battaglini e Talitha Morete são acionados pela emissora.

Ana Maria já havia passado por uma pequena cirurgia vascular em 2022. À época, ela relatou ter uma dor na perna, sintoma consequente do tratamento de radioterapia, um efeito colateral do tratamento para o câncer. "Foi uma cirurgia programada, muito simples", disse.