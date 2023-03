Larissa expõe caso de Guimê e Sapato, e Globo corta câmeras no BBB 23

A educadora física Larissa contou aos aliados sobre a repercussão de Cara de Sapato e Guimê do Big Brother Brasil 23 nesta quinta-feira (23). Larissa contou o ocorrido a Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda.

“O Guimê passou a mão na bunda da Dania algumas vezes, ela tira. Dá um tapa na sua bunda...”. descreveu. Surpresa com a importunação, Bruna questiona, “ele deu um tapa na minha bunda???”.

Após essa conversa, internautas alegaram que a Globo havia retirado do ar todas as câmeras do quarto deserto do ar. Um usuário relatou que saíram todas as câmeras do deserto. Outra internauta disse "que queria muito ver esse momento da explicação".

Já outra usuária acusou o programa de estar "censurando o assunto do assédio. Com tanta gente precisando ouvir sobre essas coisas", desabafou.

LEXA

Fred Nicácio e Larissa também mencionaram a reação da cantora Lexa após a eliminação de MC Guimê. "Ela tava fazendo uma festa na casa dela. Foi um choque para ela, mas ela foi ao encontro dele. Ela é maravilhosa. Ela me mandou uma mensagem: Lari, tá doendo muito". A sister ainda mencionou o jatinho que a cantora fretou para ver o rapper.

"Ela foi dar apoio para ele nesse momento de expulsão. Ela foi muito respeitosa com a relação deles, mas ela está claramente magoada. No momento em que ela tuitou algumas coisas, ela estava claramente machucada. Acredito que eles tenham conversado muito", contou o brother.

Fred e Larissa retornaram ao reality após participar da Casa do Reencontro nesta quinta-feira (23).

RELEMBRE A EXPULSÃO

O rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada. Ele foi expulso do programa ao vivo de 16 de março.

Após rumores circularem na internet, Lexa foi às redes sociais para negar que ela tenha promovido uma festa para receber o marido.

Em primeiro pronunciamento oficial sobre o caso, Guimê pediu desculpas a Dania e Lexa. O artista declarou que está disposto a rever as próprias atitudes, assim como a aprender e evoluir.

"Acredito que, com nossos erros, a gente pode aprender e pode evoluir. Estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes", disse.

Cara de Sapato também foi expulso com o rapper. Em diversos momentos da festa do líder MC Guimê, o lutador tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.

O lutador afirmou que não percebeu que estava passando dos limites e se desculpou com a modelo. O ex-BBB acrescentou entender que aquelas são atitudes que não podem jamais ser normalizadas.