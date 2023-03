José Mayer é internado com suspeita de surto psicótico, diz colunista

O ator José Mayer voltou a ser internado após suspeita de surto psicótico, na manhã desta sexta-feira. Segundo apuração do colunista do Metrópoles, Leo Dias, o artista está na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

No local, populares informaram que o ator estava desorientado, mas estável. Desde 2017, José Mayer lida com Granulomatose de Wegener. Em fevereiro, o ator estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), do hospital Casa de Saúde São José, por conta de um sangramento alveolar no pulmão.

CRITICAS A GLOBO

José Mayer utilizou as redes sociais para prestar solidariedade a atriz Christiane Torloni. Durante participação no programa Encontro, da TV Globo, ela foi cortada pela apresentadora Patrícia Poeta ao citar o nome dele, na manhã da quinta-feira.

"Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração", disse em publicação no Instagram

Legenda: Nas redes sociais, José Mayer atacou antiga emissora; ator foi demitido Foto: Reprodução/Instagram

O último trabalho de José Mayer na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2017. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.