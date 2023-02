José Mayer recebe alta de hospital após sangramento no pulmão

O ator José Mayer recebeu alta nesta segunda-feira (27) após internação por um sangramento alveolar no pulmão. Por meio das redes sociais, ele compartilhou um vídeo no carro retornando para casa ao lado da esposa Vera Fajardo.

“De novo na liberdade nas ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor", publicou Mayer.

O período na unidade de saúde foi definido como "difícil" pelo artista, que foi hospitalizado às pressas devido a um sangramento interno no pulmão.

Internação

Há 20 dias, José Mayer foi levado para a unidade hospitalar depois de sentir fortes dores e teve que permanecer no local, dando entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), após exames indicarem um sangramento alveolar no pulmão - hemorragia que pode ser persistente ou recorrente.

A assessoria do artista explicou que ele, na verdade, teve uma recaída de uma doença autoimune com a qual lida desde 2017, a Granulomatose de Wegener.