José Mayer está internado para se tratar após recaída de doença autoimune

O ator José Mayer foi internado no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), após apresentar uma indisposição respiratória. Ao UOL, a assessoria do artista explicou que ele, na verdade, teve uma recaída de uma doença autoimune com a qual lida desde 2017, a Granulomatose de Wegener.

“Foi detectado que o mal-estar que o levou a procurar o hospital foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em 2017, após os nefastos acontecimentos que o levaram a abandonar a carreira de ator e optar por viver o afeto da família e dos amigos. Felizmente, agora, a doença já está tratada e controlada, e a alta prevista para esta semana”, diz a nota da assessoria de imprensa de José Mayer.

Na última semana, o ator havia reaparecido em um vídeo, publicado no Instagram, para agradecer ter chegado aos 500 mil seguidores na rede social.

O último trabalho do artista na TV foi em 2017, na novela “A Lei do Amor”. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.

Atualmente, ele vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa.