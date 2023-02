Moradores de Fortaleza conquistam mais R$ 350 mil em quadro do Domingão com Huck

Da Favela do Inferninho, em Fortaleza, para uma conquista nacional. Foi assim que a dupla formada por Rutenio Florencio, de 23 anos, e pelo coordenador educacional, Railson Marques, 22 anos, conquistaram mais de R$ 350 mil no quadro The Wall nesse domingo (26), no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Rutenio e Railson participaram de um jogo de perguntas e respostas e obtiveram o dinheiro. O valor será investido no Instituto Pensando Bem. A dupla pretende investir para ampliar as ações dentro de sua base educacional, o Beco Céu, e construir uma segunda estrutura voltada para ações de sustentabilidade e educação ambiental.

"Queremos construir um segundo Beco Céu, que chamamos de “Beco Céu Mais Verde", revelou Rutenio.

Legenda: Rutêncio e Railson participaram de um jogo de perguntas e respostas e ganharam R$ 350 mil Foto: Reprodução/TV Globo

Com o dinheiro, eles também querem resolver um grave problema enfrentado pela comunidade: o alagamento provocado pelas chuvas.

Atualmente, o instituto atende a mais de 400 pessoas com atividades e oficinas gratuitas. As áreas de atuação são diversas como educação, cultura, esporte, tecnologia e qualificação profissional.

As ações se concentram no Beco Céu, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

PENSANDO BEM

Fundado em 2020, o Instituto Pensando Bem foi idealizado por Rutenio Florencio, que sonha em usar a educação para transformar as vidas dos jovens da Favela do Inferninho.

A organização foi acelerada em 2021 pela ONG Gerando Falcões e recebe doações para se manter.