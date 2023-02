Moradores de Fortaleza participam do quadro The Wall, no Domingão com Huck

Moradores da Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, vão participar do quadro The Wall, do Domingão com Huck, na TV Globo, hoje (26). Rutenio Florencio e Railson Marques estarão em um jogo de perguntas e respostas para tentar ganhar dinheiro para investir num sonho comum aos dois: o Pensando Bem, um instituto criado por eles em 2020 para transformar a favela de dentro para fora.

Para Rutenio, participar do quadro global é oportunidade para dar visibilidade e crescimento ao trabalho feito na Favela do Inferninho. "Nosso desejo é que o Pensando Bem chegue ainda mais longe com seu trabalho de transformação da favela de dentro para fora", reforçou o fundador da organização.

Atualmente, o instituto atende a mais de 400 pessoas com atividades e oficinas gratuitas nas áreas de educação, cultura, esporte, tecnologia e qualificação profissional, impactando a vida de crianças, adolescentes e adultos da comunidade.

As ações se concentram no Beco Céu, a base educacional do Pensando Bem, que foi construída em um beco abandonado ao lado da casa onde Rutenio cresceu, no Vila Velha. Colorido, o espaço foi pensado para ser um "território criativo" dentro da favela, onde moradores podem se sentir acolhidos e acessar oportunidades que, até então, eram inalcançáveis.

Rutencio Florencio Fundador do Instituto Pensando Bem Se antes o Beco era um ambiente abandonado, hoje, ele tem vida, cor e representa mudança social para dentro da favela. Um lugar revitalizado, revitaliza pessoas".

Instituto Pensando Bem

Fundado em 2020, o Instituto Pensando Bem foi idealizado por Rutenio Florencio, que sonha em usar a educação para transformar as vidas dos jovens da Favela do Inferninho.

A organização foi acelerada em 2021 pela ONG Gerando Falcões e recebe doações para se manter.