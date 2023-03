Junior Cigano comenta expulsão do amigo Cara de Sapato do BBB 23: 'estão felizes agora?'

Junior Cigano, amigo de Cara de Sapato, comentou sobre a expulsão do participante do BBB 23: "Bebida é uma merda, viu? Inacreditável. Estão felizes agora?", escreveu ele nas redes sociais. Após alguns minutos das publicações, Cigano apagou os tweets. Confira.

Foto: Reprodução

Assédio

Antônio Carlos Júnior, conhecido como Cara de Sapato, e Mc Guimê foram acusados de assediar Dania Mendez, participante mexicana que entrou no Big Brother Brasil 23. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura se as imagens correspondem por crime de importunação sexual.

Legenda: Participante machucou a mão durante a festa do líder Guimê Foto: Reprodução/Globoplay

A influenciadora veio do reality "La Casa de Los Famosos", por meio de um intercâmbio, e participou da festa realizada para o líder Guimê. Tanto Cara de Sapato, quanto o rapper teriam assediado Dania.

Expulsão

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do BBB 23 na noite dessa quinta-feira (16). A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Antes da expulsão, o programa exibiu uma sequência de imagens da festa do líder Guimê, entre a noite de quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta (16).

Legenda: Cara de Sapato e Dania Mendez Foto: Reprodução/Globoplay

Também foi mostrado o momento em que Dania conversou com os produtores do 'La Casa de los Famosos' sobre as cenas registradas durante a festa. Tadeu ressaltou que, mesmo que Dania não tenha denunciado a situação, os dois brothers quebraram as regras do programa.

Cara de Sapato e MC Guimê, que estavam na sala reunidos com todos, saíram do programa pelo confessionário após a ordem de Tadeu. A decisão chocou todos os participantes.