Mãe de Cara de Sapato faz post de apoio ao filho: ‘um erro não define quem você é’

Wilma Monteiro, mãe de Cara de Sapato, publicou, na madrugada desta sexta-feira (17), um post de apoio ao filho, que foi desclassificado, na noite de quinta-feira (16), do BBB 23.

“Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é”, começou ela. Sapato e MC Guimê foram expulsos do reality show após assediarem Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’ que faz intercâmbio no reality brasileiro. A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

“O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família! Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio”, disse ela, se referindo à equipe da médica Amanda Meirelles, de quem Sapato era bem próximo no reality show.

Nos comentários, dezenas de fãs do lutador deixaram mensagens de carinho para Wilma. “A senhora é incrível! Ajude a cuidar da cabeça dele, para que ele entenda tudo… inacreditável”, escreveu um. “Muita luz para o Antonio! Que aprenda com os erros graves que precisaram ser corretamente punidos e que tenha muito apoio emocional para ajudar ele a enxergar tudo com calma nesse pós sobre relações e também sobre o jogo”, publicou outro.

Guimê e Cara de Sapato foram desclassificados do BBB 23 após as imagens da festa do dia anterior serem exibidas para o público. Ontem, inclusive, era aniversário de Cara de Sapato