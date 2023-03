José Mayer alega que câmeras do BBB o vigiam dentro do hospital, diz colunista

Após ser internado por suposto surto psicótico, o ator José Mayer tem agido como se estivesse em um teatro e acredita estar sendo observado por câmeras do Big Brother Brasil. Conforme o colunista LeoDias, do Metrópoles, Mayer ainda estaria agredindo verbalmente os funcionários e teria segurado o braço de um atendente de forma agressiva.

O ator foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na manhã da última sexta-feira (17). No entanto, tem tentado fugir da unidade de saúde e dificultado a realização de exames, como coleta de sangue.

Um relatório detalhou que ator estava “desorientado, agressivo, verbalizando palavras de baixo calão a todo tempo, agredindo funcionários verbalmente”.

Sensível a sons

O relatório também detalhou que ator está agindo “como se estivesse atuando em um teatro, de forma dramática”. O surto psicótico, que teria sido resultado do uso de corticóides, deixou Mayer mais sensível a sons.

Ele tem chorado com facilidade, não consegue concluir a linha de raciocínio e ainda está interrompendos as próprias frases.

Desde 2017, José Mayer lida com Granulomatose de Wegener. Em fevereiro, o ator estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), do hospital Casa de Saúde São José, por conta de um sangramento alveolar no pulmão.