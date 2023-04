Tiktoker Rafaeli Santana denuncia pai nas redes sociais por agressão; caso mobiliza web

A influenciadora Rafaeli Santana denunciou o pai após ela e a mãe sofrerem agressões físicas com um facão e um espeto de churrasco em São Paulo. Nesta terça-feira (4), publicou vídeos em que é possível ver o homem alterado, tentando golpeá-la com o espeto de metal.

Nas redes sociais, também acusou uma delegada de ter sido negligente com a denúncia. Enquanto registrava boletim de ocorrência, disse que a delegada dormiu, acrescentando que informações falsas foram inseridas no documento.

Rafaeli Santana Influenciadora “Ela tava revirando o olho, dormindo, enquanto eu dava meu depoimento, ela não quis olhar minha mão, ela não quis ver o vídeo, ela não estava nem aí”.

Após expor o caso, usuários do Twitter subiram a tag “Justiça por Rafaeli” para um dos assuntos mais comentados da rede. O vídeo original tem mais de 621,2 mil visualizações e 5,1 mil curtidas.

Agressão do pai

Em vídeo, é possível ver o pai afredindo a mãe dela. Durante o desentendimento, ele foi ferido com uma pedra na cabeça. De acordo com Rafaeli, a polícia apareceu apenas duas horas depois de ser acionada.

Quando os agentes chegaram, os três foram encaminhados ao hospital, devido aos ferimentos, e só depois chegaram na delegacia. Rafaeli acusou a delegada e a escrivã da delegacia de acreditarem somente na versão do pai dela.

Rafaeli Santana Influenciadora “Ele falou que a gente tinha agredido ele, ele falou para o policial que a gente segurou ele e agrediu ele dentro de casa e a escrivã simplesmente disse que ele estava machucado demais”.

Depois do pai depor, Rafaeli voltou a ser chamada na sala. "Ela falou que ele disse que fui eu que joguei a pedra nele e que, se eu fiz isso mesmo, eu vou responder criminalmente. E que ele ia voltar para casa porque as lesões dele foram maiores do que a nossa”, relatou.

Apesar de ter pedido uma medida protetiva contra o pai, delegada negou, afirmando que o juiz não iria aceitar já que o homem estava ferido.