Guitarrista do Nx Zero, Gee Rocha sofre acidente de moto

Gee Rocha, guitarrista do NX Zero, sofreu um acidente de moto nessa segunda-feira (3) e fará uma cirurgia na clavícula. Nesta terça-feira (4), o músico usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Ontem (3), na parte da tarde, sofri um acidente de moto. Felizmente, estão todos bem, não foi nada grave, mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje”.

Gee também demonstrou preocupação com os shows que a banda fará a partir do dia 28 de maio na Turnê Reencontro.

“Tudo que me passou na cabeça foram os shows do NX Zero! Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande”.

“Mas é isso. Ficarei bem e jaja ensaiando para os shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito”, concluiu o músico.

SHOWS EM FORTALEZA

Fortaleza será palco da turnê de reencontro da banda NX Zero. A data e o local do show na capital cearense já estão marcados para o dia 12 de agosto, no Colosso, no bairro Edson Queiroz.

Os ingressos já estão sendo vendidos, no site oficial do grupo. Os ingressos variam de R$ 50 até R$ 1.240.