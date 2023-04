Manoel Soares fala sobre críticas ao longo de carreira: 'difícil entender o processo construtivo'

Durante participação no “Papo de Segunda”, do canal GNT, o apresentador Manoel Soares conversou sobre as críticas que recebeu durante os anos de carreira. De acordo com o comunicador, os comentários o impactaram emocionalmente.

“Fui uma pessoa, em um cenário da minha vida, que sempre fui muito criticado. Então, a crítica doeu muito, e quando a crítica batia, eu já tinha uma memória afetiva de dor que, maluco, doía demais” contou Manoel.

Utilizando o ator João Vicente de Castro como exemplo, o apresentador explicou que, diferente dele, o artista provavelmente tem uma “agenda de resiliência” estruturada, que o ajuda a superar as críticas, e, assim, seguir em frente.

“Essa agenda de resiliência, por exemplo, em mim, ela não tava tão forte assim a ponto da crítica virar construtiva de uma hora para outra” disse.

Concluindo o desabafo, o comunicador revelou que levava as críticas para o “lado pessoal”, pois os comentários que recebe sempre foram muito “personalizados”, afirmando que, desta forma, é muito difícil entender o “processo construtivo da crítica”.