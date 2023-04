Patrícia Poeta se manifesta sobre ter interrompido Manoel Soares no 'Encontro': 'casualidade'

Patrícia Poeta se manifestou sobre ter interrompido Manoel Soares, com quem divide a apresentação do 'Encontro', da Globo, na edição desta segunda-feira (3). Mais cedo, internautas publicaram o momento em que Manoel apresentava uma matéria e foi "cortado" por Patrícia, que passou na frente do colega, com um tablet nas mãos, pedindo para que alguém da produção checasse o que tinha acontecido com o equipamento. "Foi uma casualidade", disse a jornalista.

Via assessoria de imprensa, segundo o Metrópoles, Patrícia argumentou que estava tendo "dificuldade com uma nova tecnologia" e precisava de ajuda para "fazer acontecer". "Tanto que, no momento em que percebi o que tinha acontecido, imediatamente me desculpei. Coisa de programa ao vivo", completou.

Embora os dois apresentadores reforcem que são amigos e que mantêm boa relação nos bastidores do programa, não é de hoje que os usuários das redes sociais apontam que Manoel e Patrícia ficam desconfortáveis um com o outro na apresentação do 'Encontro'.

"Infelizmente, isso é normal. E ela faz com convidados, também. Eu, sinceramente, acho que ele estaria melhor no 'É de Casa'", escreveu uma usuária do Twitter. "Não sei por que a Globo insiste em deixar esses dois no mesmo programa. A gente está cansado de saber que eles não têm conexão nenhuma", opinou outro.

Veja momento da interrupção

Durante a apresentação, Manoel e Patrícia conversavam sobre o ChatGPT, um sistema de conversa com Inteligência Artificial (IA). A jornalista fazia um comando no chat, enquanto Manoel explicava como funcionava.