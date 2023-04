Patrícia Poeta interrompe Manoel Soares ao vivo e cena repercute nas redes; veja vídeo

A apresentadora Patrícia Poeta, 46, foi alvo de críticas nas redes sociais após interromper o jornalista Manoel Soares, de 43, durante o programa "Encontro", nesta segunda-feira (3).

Durante apresentação, eles conversavam sobre o sistema de conversa com Inteligência Artificial (IA). A jornalista fazia um comando no chat, enquanto Manoel explicava como funcionava.

Via assessoria de imprensa, segundo o Metrópoles, Patrícia argumentou que estava tendo "dificuldade com uma nova tecnologia" e precisava de ajuda para "fazer acontecer". "Tanto que, no momento em que percebi o que tinha acontecido, imediatamente me desculpei. Coisa de programa ao vivo", completou.

Veja momento:

"Você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que você está fazendo. Esses textos, como a Patrícia falou dos professores…", declarou o apresentador, sendo interrompido pela colega de trabalho.

Apresentadora ainda passou em frente de câmera

Patrícia caminhou na frente de Manoel na câmera que filmava o jornalista. "Só um segundinho, Manoel", falou a apresentadora, pedindo ajuda em seguida a produção para entender mais sobre o IA.

No entanto, em seguida, ela se dirigiu a Tiago Iorc, convidado musical do dia. "A gente tentou fazer e saiu uma letra de música para você. Queria saber seu comentário".

Apesar da situação, ela pediu desculpas depois para Manoel e os seguidores desconfiam que Patrícia pode ter recebido uma reclamação do diretor do programa. A cena viralizou nas redes sociais.