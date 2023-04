Fernanda Montenegro estará em ‘O Auto da Compadecida 2’, diz colunista

Segundo a colunista Monica Bergamo, Fernanda Montenegro, de 93 anos, estará no elenco do filme “O Auto da Compadecida 2”.

No primeiro filme, Fernanda foi Nossa Senhora e apareceu para salvar a vida de João Grilo e Chicó. Após a morte dos personagens, ela intervém junto a Jesus Cristo para que eles obtenham o perdão.

O Auto da Compadecida 2

Os protagonistas do longa, Selton Mello e Matheus Nachtergaele, anunciaram no início do mês de março a sequência do longa com uma publicação no Instagram. “João Grilo & Chicó vinte e cinco anos depois juntos mais uma vez”, dizia o post.

Ainda não se sabe mais detalhes do elenco.

O filme terá direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, e as filmagens devem acontecer ainda este ano, no segundo semestre.

A estreia de “O Auto da Compadecida 2” está prevista para 2024, ainda segundo Monica Bergamo.