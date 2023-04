Camila Rodrigues relembra namoro com Fábio Porchat: ‘as pessoas não sabiam’

A atriz Camila Rodrigues relembrou, em entrevista, o namoro com o humorista Fábio Porchat. Eles se relacionaram na adolescência, quando fizeram curso de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). O assunto veio a tona há alguns meses, quando o próprio Porchat falou sobre o namoro no podcast “Quem Pod, Pode”, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.

“Eu achei engraçadíssimo. As pessoas não sabiam disso. A gente fez CAL juntos, com Paulo Gustavo e Marcus Majella. Namoramos quando éramos muito novos. Eu devia ter uns 18, 19 anos. Eu até mandei mensagem para ele depois disso dizendo: ‘Obrigada, estou recebendo várias mensagens’. E ele: ‘kkkk’. Já estivemos um milhão de vezes juntos, na Record mesmo, quando ele estava lá, em eventos”, disse Camila, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

“Para mim é algo tão natural. Esqueço que as pessoas não sabiam. Foi aquele namoro de turma, não sei nem se chegou a um ano. Mas eu conheci a família dele e ele, a minha. A gente ficou junto um tempo, estudando ali. Depois nos formamos e cada um seguiu sua vida. Sempre muito amigável”, completou ela.

Atualmente, Camila está casada com Vinicius Campanario. Eles são pais de Bernardo, de 5 meses. Já Porchat está solteiro desde o fim do casamento com Nataly Mega.