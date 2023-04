Mellody Barreto explica 'sumiço' das redes sociais diante de polêmicas envolvendo irmão de Virginia

Mellody Barreto, esposa de William Gusmão, irmão de Virginia, explicou, nesta terça-feira (4), o motivo de seu "sumiço" das redes sociais. "Senti no meu coração que era muito necessário", afirmou a influenciadora nos 'Stories' do Instagram.

Ela está grávida do seu primeiro filho com William, que se chamará Gabriel, e se ausentou das redes após polêmicas envolvendo o marido repercutirem no noticiário nacional.

"Me ausentei esses dois dias das redes sociais porque senti no meu coração que era muito necessário fazer isso. Fiz contato com Deus, pedi sabedoria e, assim, veio o afastamento dos dois dias, que foi muito necessário para mim e para o meu filho, o Gabrielzinho", explicou a influenciadora, que também agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs.

Assédio

Há poucos dias, foi vazado um vídeo do irmão de Virginia trocando carícias com uma mulher, depois identificada como Lilly Martins, na madrugada do último sábado (1º), em Goiânia. A mulher, aliás, acusou ele de assédio sexual.

Sobre esse caso, William foi às redes sociais junto à sua advogada, Lumma Canaã, afirmar que registraria um boletim de ocorrência contra Lilly. Segundo a advogada, nos vídeos que circularam na internet, "qualquer um pode perceber que o William, em momento algum, assediou ela, tocou ela, porque ele estava com braços abertos".

Esposa nos EUA

Já nessa segunda-feira (3), uma outra mulher concedeu entrevista à apresentadora Márcia Goldschmidt afirmando que o empresário é casado há cinco anos com sua irmã, Tania Coelho, de 52 anos, nos Estados Unidos.

"Teve uma época que ele [William] foi embora [dos EUA], engravidou uma menina no Brasil e depois de seis meses voltou procurando a minha irmã [Tania]. Ele contou para a minha irmã quando voltou. Tudo que a minha irmã descobre é quando ele volta do Brasil para cá. Ele tem um filho com outra mulher no Brasil", denunciou Tecia Coelho.

William confirmou ser casado com Tania "no papel", mas disse que se separou dela quando voltou para o Brasil. "Estou casado nos documentos, mas estou separado de corpos. Quando quis me divorciar, ela não quis. Eu me separei dela há mais de um ano e meio", afirmou o empresário.

Saúde mental

Nessa segunda (3), a assessoria de imprensa de Mellody informou que a influenciadora não iria se pronunciar sobre as últimas notícias envolvendo William. "Ela está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. E, em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que puderemos, traremos novas informações".

Há duas semanas, Mellody e William fizeram um chá de revelação para anunciar que estavam aguardando a chegada de um menino, Gabriel. Virginia e Zé Felipe, inclusive, foram convidados pelo casal para serem os padrinhos da criança.