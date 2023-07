Assista ao trailer do novo filme de Xuxa, que estreia em outubro

Após 14 anos, Xuxa Meneghel volta ao cinema como protagonista do filme “Uma Fada Veio Me Visitar”, adaptação do livro de Thalita Rebouças.

Na história, Xuxa será a Fada Tatu, escolhida para transformar as adolescentes Luna (TonTom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Após passar quatro décadas congelada, ela tenta realizar a missão, ao mesmo tempo, em que se adapta às mudanças dos tempos atuais, como as roupas e o celular.

Veja o trailer:

O longa chega aos cinemas em 12 de outubro.

“Uma Fada Veio Me Visitar” tem roteiro assinado por Thalita Rebouças, em parceria com Patrícia Andrade, e direção de Vivianne Jundi. O filme ainda traz no elenco nomes como Dani Calabresa e Camila Loures.