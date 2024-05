Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de maio

O céu de quarta-feira nos ensina sobre teimosia. Logo cedinho, a Lua em aquário pressiona Mercúrio em Touro. Pode ser que você se envolva em discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Não fique insistindo na mesma ideia. A Lua ainda vai encontrar Marte e Urano. O período da manhã promete alguns desconfortos. Respire e evite atitudes impensadas, pois você pode se arrepender depois.

Signo de Capricórnio hoje

Cuidado com as dispersões, capricorniano(a). Não desperdice sua energia, você precisa de foco e precisa fazer acontecer. Seja determinado(a) e não saia do caminho. Coloque suas ideias em prática.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.