Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de maio

O céu de quarta-feira nos ensina sobre teimosia. Logo cedinho, a Lua em aquário pressiona Mercúrio em Touro. Pode ser que você se envolva em discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Não fique insistindo na mesma ideia. A Lua ainda vai encontrar Marte e Urano. O período da manhã promete alguns desconfortos. Respire e evite atitudes impensadas, pois você pode se arrepender depois.

Signo de Aquário hoje

Seja paciente, aquariano(a). Não tente mudar as coisas do dia para a noite. Sinta o caminho e siga, mas vá devagar. Plutão está no seu signo, mas nesse momento se encontra retrógrado. Chegou a hora de enxergar as coisas como elas realmente são.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.