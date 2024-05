CAPTEI: Ana Brígido faz festa para comemorar aniversário do esposo Léo Aguiar

A empresária do ramo de móveis de interiores, Ana Brígido, promoveu uma festa daquelas para comemorar o aniversário de 46 anos de seu esposo, o industrial da cidade do Marco, Léo Aguiar. A comemoração aconteceu no piso superior do Hoots, com a presença de alguns familiares e amigos mais íntimos.

Legenda: Leonardo Aguiar Foto: LC Moreira

Animando o salão, Silvestre Indie Rock e DJ Cláudio Macedo.

Inevitável não falar do look de Ana Brígido. A esposa do aniversariante fez uma produção especial para a data. Vestiu um look exclusivo, produzido e confeccionado por seu styling: Pedro Porcelini. Ressuscitaram o balonê, a peça mais trend do momento. Vestido de cetim vermelho com um big laço no busto. Ainda na versão over, o colar com pérolas arrematando o estilo. Scarpin nos pés. Aplausos para o criador e a criatura. Maximalismo na medida! Adorei!

Legenda: Pedro Porcelini e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Arthur Aguiar, Hennah Clara Magalhães, Leonardo Aguiar e Ana Brígido e Davi Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Hannah Clara Magalhães e Arthur Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido, Leonardo Aguiar, Gabriela e Kauc Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Max e Paulo Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Leonel Coelho e Amara Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido, Leonardo Aguiar, Isabel e Alexandre Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Renê e Iana Osterno e Gabriel Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido, Leonardo Aguiar, Nádia Rocha e Marcos Valério Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido, Leonardo Aguiar, Juliane Neves e Frederico Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido, Leonardo Aguiar, Germana Farias e Neto Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Iana Osterno, Germana Farias, Ana Brígido, Amara Farias e Juliane Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Max, Isabel Studart, Ana Brígido, Nádia Rocha e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira