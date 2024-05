Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (29/5)

O céu de quarta-feira nos ensina sobre teimosia. Logo cedinho, a Lua em aquário pressiona Mercúrio em Touro. Pode ser que você se envolva em discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Não fique insistindo na mesma ideia. A Lua ainda vai encontrar Marte e Urano. O período da manhã promete alguns desconfortos. Respire e evite atitudes impensadas, pois você pode se arrepender depois.

Áries

Não desperdice sua energia, ariano(a). Não se afobe, não compre briga. Foque no que precisa ser curado e nas correntes que precisam ser quebradas. Chega de se irritar e perder a paciência com quem não merece.

Touro

Como andam os seus pensamentos, taurino(a)? Busque estabilidade mental. Mercúrio está no seu signo e o seu sentido de segurança começa nas suas ideias. O momento é de muita cura em relação a sua segurança e valor, mas o universo te pergunta: o que faz sentido para você?

Gêmeos

O que você quer ver crescer na sua vida? O que você quer expandir? O universo pede firmeza nesse momento. Você vai enfrentar alguns desafios, mas busque leveza e vá com um sorriso no rosto.

Câncer

Existem muitos sentimentos guardados e você precisa colocar para fora. Mas tente fazer isso de forma equilibrada. Seja você mesmo(a), canceriano(a). Sua força está no seu sentir.

Leão

Coloque sua generosidade em movimento, leonino(a). Você tem o dom da motivação e pode inspirar muitas pessoas. Tente ceder mais um pouco e se alguém te pedir ajuda, ajude, faça, doe, entregue. Divida o palco com o outro.

Virgem

Como anda sua força de trabalho? Sua vida anda organizada? Como anda a sua iniciativa, virginiano(a)? Tente se organizar, não se perca na sua rotina. Você tem muita entrega a fazer, mas não fique paralisado. Reflita sobre tudo que não está funcionando.

Libra

Quem você considera importante na sua vida? O que você entrega e o que você recebe? Reflita sobre seus relacionamentos, libriano(a). Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Não entregue tudo, não fique só no papel de receber. Esse é o seu grande aprendizado.

Escorpião

Você está conseguindo descansar, escorpiano(a)? Sinto que está sendo difícil relaxar ou dormir um sono tranquilo. Isso significa que tem algo a ser resolvido internamente. E só você pode acessar essas dores e curar essas feridas.

Sagitário

Existe um novo caminho para você, sagitariano(a). Você já tem consciência disso? Você tem coragem de viver novas aventuras? Não fique preso na dúvida, se solte e vá. Não deixe de explorar novos mundos.

Capricórnio

Cuidado com as dispersões, capricorniano(a). Não desperdice sua energia, você precisa de foco e precisa fazer acontecer. Seja determinado(a) e não saia do caminho. Coloque suas ideias em prática.

Aquário

Seja paciente, aquariano(a). Não tente mudar as coisas do dia para a noite. Sinta o caminho e siga, mas vá devagar. Plutão está no seu signo, mas nesse momento se encontra retrógrado. Chegou a hora de enxergar as coisas como elas realmente são.

Peixes

Você está se preparando para uma grande virada. Eu sei que não está fácil, mas observe suas experiências desde março até hoje. Pare e faça essa reflexão. Está na hora de aprender, se adapte e chega de fugas e escapismos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.