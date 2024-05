Menino Enrico recebe vacina de R$ 17 milhões após campanha para pagar remédio contra doença rara

O criança Enrico Geraldeli Cavalcanti Cossa, conhecido pela campanha nacional "Salve Enrico", recebeu uma vacina de R$ 17 milhões contra a doença neuromuscular genética e degenerativa chamada Distrofia Muscular de Duchenne. Nesta terça-feira (28), os familiares do menino de cinco anos compartilharam a notícia, celebrando a conquista: "Nós conseguimos salvar a vida do Enrico!"

Em janeiro deste ano, famosos como Tony Ramos e Tatá Werneck compartilharam a ação para arrecadar o dinheiro para pagar pela dose. O vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino, também contribuiu e convocou outras pessoas a ajudarem.

Ele estava perdendo os movimentos do corpo por conta da doença, mas se tornou a primeira criança a receber a vacina no Brasil. "O medicamento que custou 17 milhões de reais foi comprado com a sua ajuda e também com o repasse feito pela União, que autorizou o valor após a repercussão da vaquinha", detalharam em publicação no Instagram.

"Tudo ia contra, o valor alto da medicação, às complicações com a Justiça, mas nós nos unimos e uma nova história está sendo escrita não somente na vida do pequeno, mas também na vida de todas as crianças com Duchenne que agora possuem voz". Familiares de Enrico

Doença degenerativa

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética rara que atinge cerca de 1 a cada 3 mil pessoas. É mais comum entre os meninos, e não tem cura. O tratamento no Brasil consiste em cuidados paliativos, com medicamentos que possuem corticoides e esteroides.

As pessoas com essa doença apresentam falta de distrofina, que causa o desgaste dos músculos. Com o tempo, a musculatura vai sendo destruída e a pessoa não tem força para fazer movimentos básicos. O músculo é gradualmente substituído por fibrose ou células adiposas. A expectativa de vida é cerca de 30 anos.

O medicamento Elevidys precisa ser aplicado antes dele completar seis anos, os familiares estavam em uma corrida contra o tempo para arrecadar o valor total. A família entrou na Justiça pedir que o medicamente fosse custeado pela União. No entanto, pedido não foi aprovado.