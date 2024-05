Médico capixaba tem infarto e está na UTI em estado grave após ir ao RS ajudar vítimas das enchentes

Natural de Linhares, Norte do Espírito Santo, Walter José Roberte Borges sofreu um infarto em Pelotas (RS) após viajar para a cidade afim de ajudar vítimas das enchentes. De acordo com a família, exames indicam que ele se encontra em estado vegetativo.

O infarto aconteceu no início desta semana. Borges é médico anestesista, morador de Vila Velha, na Grande Vitória. Na última segunda-feira (20), ele saiu no meio de uma cirurgia no Hospital Universitário de Pelotas, mas não retornou.

Segundo o cunhado do médico, Herik Assis, ao procurá-lo, profissionais o encontraram já desacordado, dentro de um banheiro. Apesar de fumar, ele não tinha histórico de problemas de saúde. As informações são do g1.

Desde que sofreu o infarto, Borges está internado na Unidade de Terapia Intensiva em um hospital de Pelotas. A família tenta levá-lo para o Espírito Santo com o objetivo de tratá-lo perto dela. "Ele foi para lá entregar o trabalho dele, e agora a gente só quer trazer ele de volta", conta o cunhado.

Oito minutos sem oxigenação

Ainda nas palavras de Herik Assis, Roberte passou mais de oito minutos sem oxigenação. "Agora foram diagnosticadas algumas lesões cerebrais que indicam estado vegetativo", conta.

E continua: "Ele é rodeado de médicos na família, e eles se juntaram para pedir uma ressonância, até para a família entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida nele", afirmou Assis.

Ainda de acordo com ele, a equipe médica gaúcha entendeu que mudar o paciente de hospital não traria melhora no quadro de saúde e, portanto, não haveria necessidade de transferência. A família, no entanto, tenta conseguir o translado do anestesista.

"Ele é nascido e criado aqui. A família dele é do Espírito Santo, e ele está lá. Como família, a gente acha pode fazer alguma coisa. Mas, por ser um paciente do SUS, não conseguimos nem a condição de fazer um deslocamento privado", relata o familiar.