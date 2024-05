Atriz de "When Calls the Heart" cai do quinto andar de hospital

A atriz Mamie Laverock, de 19 anos, conhecida por interpretar Rosaleen Sullivan na série "When Calls the Heart", está respirando por aparelhos após cair de uma varanda do quinto andar de um prédio. As informações foram divulgadas pela família através de uma vaquinha online na plataforma GoFundMe.

“Ela sofreu ferimentos com risco de vida, passou por várias cirurgias extensas e atualmente está em suporte vital. Estamos todos arrasados, em estado de choque, neste momento extremamente difícil", declarou a família.

Veja também Zoeira Menino Enrico recebe vacina de R$ 17 milhões após campanha para pagar remédio contra doença rara Zoeira Letícia Cazarré mostra filhos caçulas após viagem com o marido para Itália

A jovem teve uma emergência médica no dia 11 de maio e foi levada por sua mãe, Nicole, para um hospital em Winnipeg, no Canadá. Posteriormente, ela foi transferida para um hospital em Vancouver.

No entanto, a família de Mamie informou que ela sofreu uma queda dentro da instituição. "Estamos profundamente tristes em informar que em 26 de maio, Mamie, que estava em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi escoltada para fora de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu cinco andares", diz o texto.

"Estamos todos arrasados, em choque, neste momento extremamente difícil", declarou a família.