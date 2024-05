Jogos de hoje na TV: quem joga, onde assistir e que horas serão os jogos desta quarta-feira (29)

Com duelos pela Libertadores e Sul-Americana, além da final da UEFA Conference League e Série C do Campeonato Brasileiro, saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira (29).

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (29)

COPA LIBERTADORES

19h00 | Grêmio x The Strongest | ESPN; Star+

19h00 | Estudiantes x Huachipato | ESPN 4; Star+

21h30 | Barcelona SC x Cobresal | ESPN 3; Star+

21h30 | São Paulo x Talleres | TV Globo; Paramount+

21h30 | Fluminense x Alianza Lima | TV Globo; ESPN; Star+

21h30 | Cerro Porteno x Colo Colo | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

19h00 | Metropolitanos FC x Deportivo Garcilaso | ESPN 3; Star+

19h00 | Lanus x Cuiabá | Paramount+

21h00 | Fortaleza x Sportivo Trinidense | Paramount+

21h00 | Boca Juniors x Nacional Potosi | ESPN 4; Star+

21h00 | Independiente Medellin x Always Ready | Paramount+

21h00 | Defensa y Justicia x Cesar Vallejo | Star+

UEFA CONFERENCE LEAGUE

16h00 | Final | Olympiakos x Fiorentina | SBT; TV Cultura; ESPN 4; Star+

COPA VERDE

20h00 | Final | Vila Nova x Paysandu | Cultura (PA); YouTube (Esporte na Cultura)

BRASILEIRÃO SÉRIE C

18h30 | São José x Volta Redonda | DAZN; Nosso Futebol+