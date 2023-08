Mãe de Angus Cloud descarta hipótese sobre a morte do filho

A mãe do ator Angus Cloud, que faleceu na última segunda-feira (31), falou pela primeira vez sobre o assunto e refutou as hipóteses de que a morte do ator poderia estar ligada a suicídio.

Lisa Cloud Mclaughlin agradeceu as mensagens de apoio em uma publicação no Facebook, ressaltando no que acredita: "As postagens nas redes sociais sugeriram que sua morte foi intencional. Eu quero que vocês saibam que não é o caso", afirmou.

Segundo Lisa, apesar do momento de tristeza vivida por Angus, que estava lidando com o luto pela morte do pai, o último dia de vida dele teria sido feliz. "Embora meu filho estivesse profundamente triste com a morte prematura do seu pai por mesotelioma, seu último dia foi alegre", descreveu.

As informações sobre o luto de Angus Cloud já haviam sido divulgadas pelo Page Six, que deu detalhes sobre problemas de saúde mental vivenciados pelo ator após o retorno da Irlanda, quando ocorreu o funeral do pai. Desde então, Cloud seguia na casa da família para lidar com a perda.

"Ele estava reorganizando seu quarto e espalhando itens pela casa com a intenção de ficar um tempo na casa que amava. Ele falou sobre sua intenção de ajudar a sustentar suas irmãs na faculdade e também ajudar sua mãe emocional e financeiramente. Ele não pretendia dar fim à sua vida", disse a mãe.

Interação familiar

Além disso, ela deu detalhes de como os dois teriam interagido no dia da morte. "Quando nos abraçamos, dissemos o quanto nos amávamos, e ele disse que me veria pela manhã. Não sei o que ele pode ter colocado em seu corpo depois disso. Só sei que ele encostou a cabeça na escrivaninha onde fazia os projetos de arte, adormeceu e não acordou", relatou ela na publicação.

Segundo ela, as investigações da morte podem apontar a causa como uma overdose acidental. No fim, ela pediu para que os fãs continuassem honrando a memória de Angus.

"Está bastante claro que ele não pretendia sair deste mundo. Suas lutas eram reais. Ele deu e recebeu tanto amor e apoio de e para a sua tribo. Seu trabalho em 'Euphoria' se tornou um pára-raios para sua geração e abriu uma conversa sobre compaixão, lealdade, aceitação e amor", reforçou.