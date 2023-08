Ligação da mãe de Angus Cloud à Polícia revela possível causa da morte da estrela de 'Euphoria'

Uma ligação realizada pela mãe do ator Angus Cloud à Polícia, nessa segunda-feira (31), revelou a provável causa para a morte do artista, de apenas 25 anos. Na gravação, a qual o portal norte-americano TMZ teve acesso, a familiar relatou que a estrela da série "Euphoria" teve uma "possível overdose". O jovem morreu em casa, em Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos.

Apesar da divulgação da nova informação, as autoridades locais afirmam que a causa oficial do óbito segue desconhecida. Uma investigação sobre o assunto foi aberta.

Ainda conforme a publicação internacional, uma fonte próxima à família do ator detalhou que ele vivia um momento delicado após a recente morte do pai, além de lidar abertamente com questões de saúde mental. O artista estava na companhia dos demais parentes enquanto tentava se recuperar.

No relato, a fonte também revelou que Angus e o pai eram muito próximos. "Semana passada ele enterrou seu pai e sofreu muito com a perda. O único conforto que temos é que sabemos que Angus está agora junto de seu pai, que foi seu melhor amigo".

A família do ator disse que espera que ele seja lembrado pelo bom humor, risadas e amor pelos outros. Os parentes pediram privacidade nesse momento.

Histórico de dependência química

Recentemente, o antigo empresário de Angus o acusou de abusar do uso de drogas. Em abril deste ano, Diomi Cordero declarou que a dependência do artista ficou tão ruim que ele foi forçado a reanimá-lo após um suposto incidente.

Ainda conforme o profissional, a batalha do artista não passou despercebida pelos colegas de trabalho. Diomi alegou que o criador de "Euphoria", Sam Levinson, implorou ao ator para “lutar por sua vida”.

A HBO e a produção audiovisual usaram as redes sociais para publicar um comunicado após a confirmação da morte de Angus. Ele interpretava o traficante Fezco O'Neill na série.

"Estamos incrivelmente entristecidos por saber da morte de Angus Cloud. Ele era uma parte imensamente talentosa e amada da família HBO e 'Euphoria'. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e família durante este tempo difícil", disse.

Em março de 2022, em entrevista ao TMZ, Angus defendeu a série produzida pela HBO das acusações de que glorificava o uso de drogas. Na opinião dele, a obra apenas mostrava a realidade brutal com a qual adolescentes e jovens adultos estão lidando.

Além de "Euphoria", o ator atuou em filmes como "The Line" e "North Hollywood" e participou de videoclipes de artistas como Becky G, Karol G e Juice WRLD. Ainda conforme o portal, ele tem dois projetos que ainda estão para serem lançados.

Ajuda

Caso você esteja se sentindo sozinho, triste, angustiado, ansioso ou tendo sinais e sentimentos relacionados a suicídio, procure ajuda especializada em sua cidade. É possível encontrar apoio em instituições como o Centro de Valorização da Vida (CVV), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O CVV funciona 24 horas pelo telefone 188 e também atende por e-mail e chat (acesse www.cvv.org.br). Os Caps oferecem ajuda profissional.

No Ceará, procure os Caps (veja a relação completa das unidades de Fortaleza) e o Hospital de Saúde Mental, telefone: (85) 3101.4348.

ONDE BUSCAR AJUDA?

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Atendimento 24h

Fone: 188

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Núcleo de Busca e Salvamento

Av. Presidente Castelo Branco, 1000, Moura Brasil, Fortaleza.

Fone: 193

Hospital de Saúde Mental de Messejana

Rua Vicente Nobre Macedo, s/n, Messejana, Fortaleza.

Fone: (85) 3101.4348

Programa de Apoio à Vida (PRAVIDA/UFC)

Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza.

Email: contato.pravida@gmail.com

Fone: (85) 3366.8149 / 98400.5672