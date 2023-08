Morre Paul Reubens, intérprete de Pee-wee Herman, aos 70 anos

O ator Paul Reubens, conhecido pelo personagem Pee-wee Herman em duas séries de televisão, faleceu aos 70 anos, na noite desse domingo (30). A equipe do artista pontuou que Paul enfrentava um câncer.

A publicação de anúncio foi compartilhada junto de uma mensagem do ator, na qual ele pede desculpas por não ter vindo a público para falar sobre a doença que o acometeu há seis anos. Desde então, o ator se tratava contra o câncer.

"Sempre senti um imenso amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores", escreveu Paul, junto da mensagem que anunciava a morte dele.

"Na noite passada, nos despedimos de Paul Reubens, icônico ator americano, comediante, escritor e produtor. Seu amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com sua positividade, carisma e a crença da importância da bondade", disse a publicação.

Carreira de Paul Reubens

Paul Reubens iniciou a carreira como ator na década de 1970, em Los Angeles, durante apresentações ao vivo do grupo de comédia Groundlings. "Paul lutou bravamente e de forma privada contra um câncer por anos, com sua habitual tenacidade e sagacidade", finalizou o anúncio do falecimento.