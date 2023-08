Rafael Cardoso se aproxima de psicóloga Carol Ferraz após descobrir gravidez, diz jornalista

O ator Rafael Cardoso vai ser pai pela terceira vez. Segundo o jornalista Leo Dias, a mãe da criança é a psicóloga Carol Ferraz. Eles foram vistos juntos após a descoberta da gravidez.

Conforme Leo Dias, Carol está no quinto mês de gestação e terá uma menina. Ela é de Paracambi, no interior do Rio de Janeiro, e conheceu Rafael Cardoso na capital do Estado. Embora nunca tenham oficializado relacionamento, o ator recebeu a notícia da gravidez com muita alegria, informou o jornalista.

De acordo com informações obtidas por Leo Dias, o ator foi até a cidade natal de Carol, onde mora toda a família dela. Os dois foram até vistos indo para consultas médicas e realizando compras para o enxoval da criança.

"A avaliação em relação a Rafael Cardoso pela família de Carol após a visita do ator foi a melhor possível. Ele conquistou a todos com sua simpatia. Até mesmo fotos juntos foram tiradas, embora Carol tenha proibido a família de compartilhar esses registros nas redes sociais", informou publicação de Leo Dias.

Vivian Linhares

Ao mesmo tempo, o jornalista aponta que Rafael Cardoso parece ter reatado o relacionamento com a modelo Vivian Linhares, com quem viveu um romance de cerca de dois meses no começo do ano.

Na semana passada, eles foram juntos a uma cafeteria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Rafael já é pai de dois filhos, frutos do casamento com Mariana Bridi: Aurora, de oito anos, e Valentim, de cinco anos.