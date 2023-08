Paulinho da Viola é internado no RJ após cancelar show devido a mal-estar

Paulinho da Viola, 80, cancelou show que faria em Três Rios, no Rio de Janeiro, nesse domingo (30), após passar mal por problemas de saúde. A apresentação estava marcada para as 21 horas e foi cancelada em cima da hora.

A assessoria do sambista informou ao O Globo que ele está internado desde a madrugada desta segunda-feira (31) em um hospital da capital fluminense.

Nas redes sociais, a assessoria do músico explicou que o motivo do cancelamento do show foi uma "indisposição". No comunicado, a equipe também destacou que o cantor "encontra-se bem", mas não pode se apresentar por recomendação médica. Contudo, não foi informado se as outras apresentações da turnê serão afetadas.

Veja a nota da assessoria do músico

"Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios neste domingo, 30 de julho, pelo Festival de Inverno, foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show", diz o comunicado.