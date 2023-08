Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio fica em choque ao ver Aline na igreja.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anely e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anely pede ajuda de Luigi para invadir a loja de Graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anely para descobrir se ela é a garota do pix.

Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Ademir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.