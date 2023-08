Irmã de Sandra Bullock lamenta a morte do namorado da atriz: 'doença cruel'

Gesine Bullock-Prado, irmã da atriz Sandra Bullock, escreveu uma homenagem para Bryan Randall, namorado da atriz, que morreu no fim de semana, aos 57 anos, após três anos tratando a doença Esclerose Lateral Amiotrófica.

“Estou convencida de que Bry encontrou o melhor local de pesca no céu e já está lançando sua isca em rios-caudalosos, juntando-se ao salmão. ELA é uma doença cruel, mas há algum conforto em saber que ele teve as melhores cuidadoras com a minha incrível irmã e com o grupo de enfermeiras que ela reuniu que a ajudaram a cuidar dele em sua casa. Descanse em paz, Bryan”, publicou Gesine em seu perfil do Instagram, na segunda-feira (7), após a morte se tornar pública.

Sandra Bullock anunciou uma aposentadoria temporária em 2022, e agora especula-se que o afastamento do trabalho tenha sido para apoiar Bryan.

A atriz conheceu o fotógrafo em 2015, quando o contratou para fotografar o aniversário de 5 anos do filho, Louis. Os dois passaram a viver juntos no ano seguinte.

Apesar de discreta sobre a vida pessoal, Sandra falava sobre Bryan e o descreveu em algumas entrevistas como o “amor de sua vida”.