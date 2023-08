Além de tumor no intestino, Preta Gil revela que precisou retirar o útero em cirurgia

A cantora Preta Gil publicou pela primeira vez nas redes sociais depois da cirurgia de remoção de um tumor no intestino, realizada na última quarta-feira (16). Na postagem de Instagram, feita neste domingo (20), ela aparece em um quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera do procedimento.

A cantora detalhou que, além do tumor, os médicos também retiraram seu útero em uma cirurgia complexa e extensa que durou mais de 14 horas.

Preta ainda agradeceu a toda a equipe médica que vem acompanhando o seu caso.

"Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo lutando. Já Deus tudo certo!!!", escreveu.

Na quinta-feira (17), foi divulgado o último boletim médico da cantora. Segundo o hospital e a equipe médica, a cirurgia ocorreu "sem intercorrências" e que Preta se encontrava acordada "em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, emcuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva".