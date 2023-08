Estilista da Festa do Peão de Barretos detona influenciadora que vestiu faixa de rainha: 'genérica'

O estilista Marcelo Ortale, que assina os looks da rainha e da princesa da Festa do Peão de Barretos há 40 anos, detonou a influenciadora Fabíola Jeanne, que foi ao evento neste fim de semana com uma faixa escrita "rainha do rodeio'. Ele disse em suas redes sociais que a mulher tentou "ofuscar" a "verdadeira" realeza do evento.

“É como o remédio que você compra o verdadeiro e o genérico. É a rainha genérica", comentou neste domingo (27) o estilista.

Em entrevista ao g1, ele contou que soube quando algumas pessoas o questionaram se a roupa da influenciadora era assinada por ele: "Ela está tentando roubar a cena com um título que não existe. Quer arrasar no rodeio, capriche na produção, coloque uma bota, uma calça bonita, mas não um traje de rainha".

A influencer de Cambuí, Minas Gerais, foi a Barretos a convite do produtor de eventos e coreógrafo Flávio Jacob. Ele informou que a intenção não foi ofuscar ninguém: "Jamais a intenção é ofuscar alguém, porque o concurso da rainha da Festa do Peão só pode participar barretense, não participa gente de fora".

Ele comentou que a roupa de Fabíola foi feita em um ateliê no Amazonas. Conforme Jacob, as críticas feitas por Marcelo foram "desagradáveis."

“Eu acho que o Sol nasceu para todo mundo, não somente para uma pessoa. Tem espaço para todas as pessoas. O Parque do Peão é muito grande", afirma.