Show de Alok em Copacabana tem série de arrastões e furtos; cerca de 500 pessoas foram apreendidas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu em torno de 500 pessoas durante a apresentação do DJ Alok, na noite desse sábado (26), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A ofensiva ocorreu após uma série de registros de furtos, roubos e arrastões no local. Informações são do O Globo.

Segundo o jornal, os suspeitos foram detidos em abordagens policiais nos principais acessos ao palco e em ações de policiais do serviço reservado, que estavam espalhados em meio ao público do evento. Com os detidos, foram apreendidos mais de 150 materiais perfurantes, como facas, alicates, estiletes e até bisturis.

A Polícia informou ainda que, do total, 17 maiores de idade continuaram presos e outras 15 menores foram apreendidos.

Furtos e arrastões

Vídeos e fotos denunciando furtos, roubos e arrastões durante o espetáculo viralizaram na internet na noite desse sábado. Os crimes eram praticados, principalmente, em frente ao palco, segundo os relatos.

Algumas das vítimas denunciaram, inclusive, terem sido agredidas pelos criminosos, que chegavam a derrubar pessoas nas abordagens violentas para roubar celulares e outros objetos de valor.

Show do DJ Alok

A apresentação gratuita do DJ Alok no Rio de Janeiro foi em comemoração ao centenário do hotel Copacabana Palace. Além disso, o artista aproveitou o momento para celebrar seu próprio aniversário, de 32 anos.

Anunciada como "show do século", a performance de duas horas levou samba, rock, MPB, pop, funk e outros gêneros musicais à Praia de Copacabana. Também teve uma homenagem a MC Marcinho, que morreu nesse sábado devido a complicações no coração.