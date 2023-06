Alok anuncia que fará ‘maior show da carreira’ no Rio de Janeiro

O DJ Alok anunciou, nesta terça-feira (27), que fará o maior show da carreira, no dia 26 de agosto, em comemoração aos 100 anos do tradicional hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ele será a principal atração do “Show do Século”, que foi anunciado junto a Prefeitura e o Governo do Rio e o público estimado é de 1 milhão de pessoas. O anúncio foi feito na manhã de hoje, em coletiva de imprensa realizada no hotel.

Alok também celebra seus 32 anos no dia 26 de agosto. “É um show que é um desafio para todos nós. Eu vou trazer o show de maior investimento da minha carreira. O repertório vai ter bastante coisa autoral, mas também muita coisa clássica”, disse o DJ.

Ainda na apresentação, Alok vai inaugurar um palco inédito em formato de pirâmide, com visão 360 graus, coberto com LEDs de ala definição. O show vai contar com a participação de membros de 12 escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.

“Eu acredito que a minha criatividade nunca pode ter uma limitação e eu me sinto à vontade de misturar vários tipos de ritmos”, pontuou o artista.

Alok é atualmente o artista brasileiro mais ouvido no Spotify, principal plataforma de música do mundo.