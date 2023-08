Quem ganhou a primeira 'Batalha do Lyp Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão desse domingo (27)

A atriz Barbara Reis, protagonista da novela Terra e Paixão, da TV Globo, foi a primeira vencedora da nova temporada da 'Batalha do Lip Sync', que estreou nesse domingo (27), no programa "Domingão com Huck".

A intérprete de Aline em Terra e Paixão dublou a cantora Iza, recebendo a maioria dos votos na disputa contra a atriz Vitória Strada, que dublou Lady Gaga.

A cada programa, duas celebridades participam do embate em duas apresentações, com direito a cenário, figurino e ao lado do balé do Domingão.

Apresentações

Na reestreia do quadro, Vitória dublou dois sucessos de Gretchen: "Conga, conga, conga" e "Melô no Piri Piri", ao lado da própria cantora. Em seguida, foi a vez de Barbara Reis performar "Boladona", junto com a intérprete do hit: Tati Quebra Barraco.

Na segunda rodada, com apresentações mais elaboradas, Vitória Strada dublou Lady Gaga em dois momentos distintos. Primeiro, ao lado do ator Henri Castelli, o casal reproduziu a performance de "Shallow" feita no Oscar de 2019. Em seguida, Vitória investiu em uma reprodução da apresentação de "Bad Romance" no SuperBowl, de Lady Gaga, em 2017.

Barbara, por sua vez, reproduziu o show de Iza no Rock in Rio 2022, com direito a "Pesadão", "Ginga" e "Dona de Mim". A apresentação ainda teve chuva, como na performance da cantora no ano passado, e participação especial da mãe da cantora, Maria Marta Reis.