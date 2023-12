Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa ganha autorização na Justiça para ver filho

Após abdicar da guarda compartilhada do filho, Alezinho, de nove anos, a Justiça de São Paulo concedeu, nesta sexta-feira (1º), a Alexandre Correa autorização para visitar o garoto com a presença de terceiros. Ana Hickmann, mãe da criança, possui uma medida protetiva contra Alexandre. A ex-modelo alega que o empresário a agrediu.

As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo. Os encontros entre Alezinho e o empresário acontecerão por intermédio de terceiros. Alexandre move um processo de alienação parental contra Ana Hickmann.

Conforme decisão proferida pela juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu (SP), a medida protetiva da apresentadora "refere-se exclusivamente à proximidade física do averiguado em relação à vítima e seus familiares, não podendo ser interpretada extensivamente".

A magistrada ainda complementou que "não obsta o direito de visita e acesso do averiguado (Alexandre) ao menor". A defesa de Alexandre, representada por Enio Martins Murad, espera que o encontro entre pai e filho ocorra ainda neste fim de semana.

Guarda compartilhada

Alexandre abriu mão da guarda compartilhada do filho, pedindo apenas duas visitas semanais. O empresário alega que não vê o filho desde 11 de novembro, quando a apresentadora registrou Boletim de Ocorrência contra ele.

"Na ação do divórcio, o Alexandre ofereceu e fez questão que a guarda do Alezinho fique com a Ana. Ele só quer o direito de regulação de visitas", afirmou o jurista, negando que teria usado a ação de alienação parental como estratégia. "As especulações que têm saído nas mídias são lamentáveis e tristes, já que coíbem o direito de ele ver o filho. Ele só quer ver o Alezinho", esclareceu o advogado na sexta-feira (1º), à Quem.

AGRESSÃO

Ana Hickmann relatou à Polícia Civil, no dia 11 de novembro, que foi pressionada contra a parede pelo marido dentro de casa e ameaçada de que receberia uma cabeçada.

Durante a discussão, Alexandre teria pressionado a então esposa contra uma porta de correr, o que machucou o braço dela e também assustou o filho do casal, Alezinho.

De início, o empresário negou as acusações, afirmando que não teria agredido Hickmann. No entanto, ele mudou o discurso após a formalização do caso, negando as cabeçadas, mas confirmando que havia apertado o braço da apresentadora.