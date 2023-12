Ana Maria Braga se mostra indignada com pesquisa que aponta cuscuz paulista como ‘pior comida'

Natural de São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, a apresentadora Ana Maria Braga é defensora de um bom cuscuz paulista. Por isso, ela se mostrou tão revoltada com a escolha deste prato como o pior da culinária brasileira, resultado de uma pesquisa realizada pelo guia americano TasteAtlas. Durante o seu tradicional café da manhã, no "Mais Você" desta segunda-feira (4), a loira foi incisiva em não concordar com o resultado. Durante o seu discurso de defesa do sabor do alimento, ela foi acompanhada por Felipe Andreoli.

"Cuscuz paulista é uma alegria de todos nós. (...) Eles comeram [os americanos], mas devem ter feito do jeito deles. Eles não sabem cozinhar! Lá [nos Estados Unidos] não tem comida boa. Onde você vê comida boa lá? (...) Fiquei muito chateada com esses americanos, porque de comida eles não entendem 'lhufas'!", desabafou a apresentadora, que comeu o prato durante a atração, ressaltando que aquela era uma receita ensinada no programa por Antonio Fagundes.

Andreoli concordou com a apresentadora e comentou: "Nunca comeram um cuscuz na vida. Americano não gosta de cuscuz! Eles falaram do arroz com pequi também, né? Eles fazem churrasco com hambúrguer na churrasqueira!".

A pesquisa

O levantamento, segundo o próprio site, se baseia nas classificações do público do TasteAtlas, que ignora bots ou avaliações "patrióticas locais" e dá "valor adicional" às classificações do público nomeado como "conhecedores" de comida. O cuscuz paulista, que se tornou patrimônio do estado de São Paulo, teve nota 3. O prato é feito de farinha de milho e preparado com legumes, peixes e carnes em apenas uma panela.

Na sequência, aparece o arroz com pequi, prato típico de Goiás, com nota 3,1. Em terceiro lugar, o tareco, biscoito popular em Pernambuco. Eles são feitos de farinha de trigo ou milho, ovos, baunilha e açúcar.

A maria-mole, tão apreciada nas festas juninas, ficou em quinto lugar, com 3,5. A tradicional salada de maionese teve nota 3,6, e ficou com o sexto lugar de piores comidas brasileiras.