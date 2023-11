Cuscuz paulista é eleito a pior comida do Brasil; veja lista que ainda inclui pratos nordestinos

Vetor de polêmicas nas redes sociais, o cuscuz paulista foi eleito o pior prato do Brasil, conforme pesquisa do site TasteAtlas, deste ano, que utiliza-se de avaliações do público.

Ao todo foram 7.014 avaliações, das quais 5.139 não foram consideradas "patrióticas locais" ou bots. O site informa ainda que a lista não deve ser considerada como "definitiva".

"O objetivo é promover a excelente comida local, inspirar orgulho nos pratos tradicionais e despertar a curiosidade por pratos que ainda não experimentou", diz.

Com nota 3, o prato, feito com farinha de milho e preparado com legumes, peixes e carnes em apenas uma panela, amargou o primeiro lugar. O Cuscuz paulista é patrimônio do estado de São Paulo.

Veja também

Ocupando o pódio com o cuscuz de São Paulo está o arroz com pequi, prato típico de Goiás, e o Tareco, de Pernambuco.

Veja lista completa

2. Arroz com pequi - 3,1

Legenda: Prato típico de Góias Foto: Shutterstock

3. Tareco - 3,2

Legenda: Tareco é típico de Pernambuco Foto: Shutterstock

4. Quibebe - 3,4

Legenda: Quibebe é feito com alho e cebolo Foto: Shutterstock

5. Maria-mole - 3,5

Legenda: Maria mole é um doce comum em aniversários Foto: Shutterstock

6. Salada de maionese - 3,6

Legenda: Salada de maionese é um prato típico em todo o Brasil Foto: Shutterstock

7. Sequilhos - 3,6

8. Caldo de Mocotó - 3,6

Legenda: Caldo de Mocotó também está entre os piores pratos do Brasil Foto: Shutterstock

9. Caruru - 3,6

10. Pé-de-moleque - 3,7