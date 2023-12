Suposto filho de Gugu nega desitência de briga por herança: 'não há possibilidade'

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, informou que não desistirá do processo de reconhecimento de paternidade. Em entrevista ao portal R7, ele conta que o processo, em segredo de justiça, "está andando muito bem".

"Não existe essa possibilidade [de desistir]. Estou 100% confiante. Porém, temos que aguardar a decisão do juiz", revela.

Rocha disse que não se importa com os comentários negativos que recebe desde que o caso veio à tona: "Acho normal. As opiniões são diversas. E ainda mais hoje em dia, com as redes sociais. Mas isso não me abala e, para mim, não muda em nada. Com certeza, eu vou até o fim".

Reviravolta em audiência da herança

A existência de Ricardo foi revelada em junho durante uma das audiências judiciais sobre a herança do apresentador em junho deste ano. Os três filhos reconhecidos de Gugu — João Augusto, Marina e Sofia Liberato — e a irmã dele, Aparecida, foram os que receberam a notificação.

O suposto filho pede uma investigação de "post mortem" (posterior à morte), por meio de exumação do corpo. Ele se recusou a fazer o teste de DNA por meio de coleta de material genético de João, Marina e Sofia, pois alega que os três podem não ser filhos biológicos de Gugu.

A mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O processo informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" e morava ao lado do local onde ambos se encontravam.

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade". Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.