Marido da influencer Gabriely Araújo é preso por maus-tratos a animais no RJ

João Vitor de Vasconcelos Gomes Peixoto, marido da influenciadora Gabriely Araújo, foi preso nesta segunda-feira (4) por crimes de maus-tratos contra animais no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

A prisão ocorreu após a Polícia receber uma denúncia de que os bichos de estimação de João Vitor estão em situação de abandono em uma casa no bairro da Piedade da Zona Norte do Rio.

Agentes do 24ª Distrito Policial encontraram dois cachorros da raça Pitbull no local. Os animais apresentavam sinais de desnutrição e desidratação, segundo laudo da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA).

João Vitor foi atuado em flagrante em Madureira, na Zona Norte do Rio, e confirmou ser tutor dos cachorros. Gabriely esteve na delegacia com o marido, mas não está sendo investigada.

Prisão em flagrante

O crime de maus tratos contra animal doméstico tem pena de reclusão de 2 a 5 anos, sem direito a fiança. Portanto, João Vitor deve seguir preso até a audiência de custódia.

O juiz irá decidir se a prisão do tutor dos animais foi feita de forma legal, se o flagrante será transformado em prisão preventiva ou se o suspeito continuará preso.

Resgate dos animais

Os dois cachorros encontrados no Bairro da Piedade foram apreendidos. Representantes da Secretária Municipal de Proteção e Defesa dos Animais levaram os bichos para a Fazenda Modelo, localizada na Zona Oeste do Rio.